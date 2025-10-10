今季限りで現役を引退した元中日内野手の中田翔氏が１０日、自身のインスタグラムを更新。「昨日はお世話になってる方々にお疲れ様会をして頂きました！！サプライズでやって頂き嬉しかったです！！」などと記し参加メンバーとの集合写真などを投稿した。「サプライズで元木さん、ナカジさんも来てくれてテンション上がったわ！笑」と記したように、集合写真には元巨人ヘッドコーチの元木大介氏や、元中日の中島宏之氏の姿も。