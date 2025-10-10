ビジュアル抜群の人気女子タッグチームがかつての古巣団体に凱旋。変わらぬビジュアルと“粋な演出”にファンは大興奮の様子だった。【映像】復活の美女タッグ、変わらぬビジュアルと“粋な演出”話題を集めているのはWWEの提携先団体TNAに所属している女子タッグチーム「ザ・インスピレーション」（キャシー・リー&ジェシー・マッケイ）だ。2人は2015年から2021年までWWEに所属。在籍時には「アイコニックス」としてWWE女