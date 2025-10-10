来秋に愛知県を中心に開かれるアジア・アジアパラ競技大会に向けて改築工事中の名古屋市の瑞穂公園陸上競技場が１０日、国内外の報道陣に公開された。収容人数が約３００００人に増えた観客席の上を巨大な渦巻き状の大屋根が覆い、フィールドには天然芝が整備された。アジア、アジアパラ両大会のメイン会場として使用され、陸上競技のほか、開閉会式も行われる。老朽化した同競技場の改築は２０２３年４月に始まり、約４５０