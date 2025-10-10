「ルーキーシリーズ第１８戦」（１１日開幕、まるがめ）砂長知輝（２６）＝埼玉・１２５期・Ａ１＝が２期連続のＡ１級キープへ闘志を燃やした。前検日時点で今期勝率は６・２５。級別審査のボーダーライン上に立っている。「こういう（勝負駆けの）状況になってしまったんですけど、頑張りたい」。前期は勝率６・８２を残した埼玉の若手エース候補。現状に悔しさが募る中、１０月のラスト２節でＡ１級キープは必ず達成したい