ソフトバンクの上沢直之投手（３１）が１０日、みずほペイペイドームで行われた西部ガスとの三軍戦に登板し、３回１失点の投球を披露した。ＣＳファイナルステージへ向けた調整登板としてマウンドに上がった上沢。初回にいきなり連打を浴び無死二、三塁とすると、内野ゴロの間に１点を失った。２、３回は安打を許したものの無失点。３回４安打１失点でマウンドを降りた。結果だけ見ればやや不安の残る投球かと思いきや、右腕