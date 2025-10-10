災害との闘いの歴史がここに…滅多に見られない「堤防の断面」をお披露目です。 【写真を見る】スパっと切られた｢堤防｣の断面⁉ そこには…めったに見られない“かさ上げ”や“補強”の痕跡が 愛知・春日井市の庄内川 （桜沢信司気象予報士 愛知・春日井市 10日）「庄内川の堤防です。この堤防、ここですぱっと切れています」 愛知県春日井市の庄内川では、去年11月から堤防の中にある排水管を撤去する工事が行われていま