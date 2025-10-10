これは、小学5年生の娘、結衣にスマートフォンを持たせた母親、直美の物語です。LINEでのやり取りは、娘の世界を広げる一方で、親として介入すべきか迷うような、予期せぬトラブルをもたらします。見守ることの難しさ、子どもの心を尊重すること、そして危険から守ること。デジタル化が進む現代の子育てにおいて、親子の間で交錯する葛藤と、最適な距離を探す日々を描きます。『小5娘がLINE退会した話』をごらんください。