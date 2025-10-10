県内の住宅から高級SUV車を盗んだ疑いでブラジル国籍の男2人が警察に逮捕されました。警察は、外国人窃盗グループとみて捜査しています。県内では、ランドクルーザーなどの高級SUV車が盗まれる事件が相次いでいます。逮捕されたのは、ブラジル国籍で三重県の建設業ジオゴ・シケイラ・グスタボ容疑者（26）と、高岡市野村のアントゥネス・ナガサワ・ミシャエル・ミツオ容疑者（31）です。県警によりますと、2人は