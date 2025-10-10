暑さに強いとされる富山県のブランド米「富富富」の消費を拡大しようという取り組みです。県内外の飲食店で「富富富」を使ったメニューを提供するイベントが今月から始まっています。つやのある富富富のシャリに大きなネタが乗ったすし。富富富を使ったメニューを県内外の飲食店で提供する「富富富飲食店フェア」が今月4日から始まっています。きょうは、参加店舗のひとつ「歩寿司本家」で提供されているすしを、俳優