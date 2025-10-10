Photo: カタヤママコト イラストだけでなく、メモやPDFへの書き込みなどにも使えるApple Pencil。便利なガジェットですが、純正品は値段が高い。一方で、サードパーティ製の、いわゆる「ジェネリックApple Pencil」は、値段の安いものがAmazonなどで多数販売されています。そんな中で、ジェネリックApple Pencilも試してみたくなった僕の目を引いたのがJAMJAKEというメーカーのペン。本製品