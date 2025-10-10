秋の味覚といえば、さつまいも！ 今回は「シャトレーゼ」で新発売された「さつまいもスイーツ」を厳選して3品ご紹介します。旬のさつまいものおいしさをたっぷり堪能できるラインアップですので、シャトレーゼ常連の方も、初めての方も、ぜひチェックしてみてくださいね。【画像】シャトレーゼの年間売上ランキング！「ケーキ」TOP3を見る1. 「お芋たっぷりモンブラン」486円最初にご紹介するのは、「お芋たっぷりモンブラン」486