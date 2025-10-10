ハローキティの新イベント「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」が、10月29日（水）〜11月14日（金）の期間、東京・六本木にある六本木ヒルズ 大屋根プラザで開催される。【写真】千鳥格子柄の衣装がかわいい！フォトスペースやグッズの詳細■数量限定のフレグランスをプレゼント今回開催される「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」は、トレンドの香り体験を取り入れ、やさしさに包まれながら一緒に過ごす友人や家族、パートナーと