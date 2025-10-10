9日午後11時すぎ、新潟市の市道でイノシシ3頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。 目撃されたのは、新潟市中央区浜浦町2丁目の市道です。警察によりますと9日午後11時すぎ、車で走行中の人が体長約1mのイノシシ1頭と小さいイノシシ2頭を目撃しました。汐見台付近から関屋浜方向へ走り去ったということです。 その後の目撃はなくケガ人はいません。警察は周辺をパトロールし、注意を呼びかけています。