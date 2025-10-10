公明党の斉藤鉄夫代表が自民党の高市早苗総裁に連立離脱の方針を伝えたことを受け、静岡県内の自民、公明両党の関係者に波紋が広がっています。 【写真を見る】「代表の言葉は非常に重たいと実感」公明党の連立政権離脱...静岡県内にも波紋 専門家は県内政治にも大きな影響と指摘 専門家は今後の県内政治に大きな影響を及ぼすと指摘しています。 ＜公明党 斉藤鉄夫代表＞ 「自公連立政権についてはいったん白紙とし、これまで