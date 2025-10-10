１０月１１日（土）の近畿地方は、台風の周りの湿った空気の影響で曇り空。日中はムシムシと感じられそうです。台風２３号は南西諸島の東側を北上し、九州南部に近づくでしょう。台風はまだ離れていても、近畿地方には台風周辺の湿った空気が流れ込み、全般に雲が広がりそうです。南部では雨が降ったりやんだりとなり、中部や北部でもにわか雨の所があるでしょう。朝の最低気温は１７〜２２℃くらいで、今季一番の肌寒さにな