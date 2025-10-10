予選でボールの演技をする鈴木菜巴＝東京体育館新体操のイオン・カップ世界クラブ選手権は10日、東京体育館で開幕して予選前半2種目が行われ、シニアの個人総合は鈴木菜巴（アリシエ兵庫）が合計53.850点で日本勢トップの暫定2位につけた。鵜鷹くるみ（ヒューマンRG）が9位、増本菜花（アリシエ兵庫）は11位。11日に後半2種目を実施する。シニア2人、ジュニア1人の合計得点で争うクラブ対抗でアリシエ兵庫は3位、ヒューマンRG