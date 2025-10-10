ＡＫＢ４８でグループ３代目総監督を務めた向井地美音が衣装ショットを公開した。１０日に更新した自身のインスタグラムに「ツアー衣装」とつづり、ＡＫＢ４８２０ｔｈＹｅａｒＬｉｖｅＴｏｕｒ２０２５〜ＰＡＲＴＹが始まるよ〜のツアー衣装を着たショットを公開した。この投稿にファンからは「美音ちゃん反則級に可憐で美しい！！！」「めっちゃ可愛いよ」「みおんちゃんめっっちゃ似合ってる」「衣装最高」「