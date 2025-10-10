◆国際親善試合日本代表―パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、パラグアイ代表（同３７位）と対戦。１―１で前半戦を終えた。試合前には、８月１０日に８１歳で亡くなった釜本邦茂さんをしのび、両チームの選手やサポーターが黙とうをささげた。献花台も設置され、妻・修子さんも訪れるなど、用意されていた２００本の花は試合開始の約１時間半前には全て献花