金の価格が2万1000円を超え最高値となっています。金の買取店や「金」をつかった伝統工芸品をつくる現場を取材しました。 貴金属の販売などを行う田中貴金属工業によりますと、10日の「金」の店頭小売価格は1グラムあたり2万1529円でした。先月末に初めて2万円を超えてから最高値を度々更新しています。 高市新総裁が掲げる「積極的な財政政策」をうけた市場の動きで円安が進み、金の価格を押し上げていることなどが要因です。