鹿児島の発展に貢献し、今後の活躍が期待される個人や団体に贈られるMBC賞の表彰式が開かれ、受賞者が今後の抱負を語りました。 第58回MBC賞は、3つの団体が受賞しました。 鹿児島市の「鹿児島信用金庫吹奏楽部」は、ことしで創部90年を迎えた県内唯一の企業吹奏楽部です。 活動は戦時中も続けられ、音楽の力で多くの人たちを支えてきました。 年間20回ほどの演奏活動やチャリティー演奏会、子どもたちへの指導など、音