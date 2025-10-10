鹿児島を代表する民謡「おはら節」。鹿児島市の原良地区がその発祥の地ともいわれています。原良小学校できょう10日、運動会へ向けた練習が始まりました。 「おはら節」は江戸時代のはじめに現在の宮崎県都城市の武士が戦地で歌った歌を鹿児島市の原良地区の武士が地元に帰って歌詞をつけて歌い始めた「原良節」が発祥ともいわれています。 県内に広まる過程で「小さい」という字が加わり「小原良節」と呼ばれるようになったとい