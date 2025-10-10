円買い強まる場面も続かず、ドル相場はやや調整売りドル円152円台後半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、円買いが強まる場面があった。公明党が自民党との連立離脱を表明したとの報道に反応した。ドル円は152.90付近から152.39近辺へ急落したが、すぐに152.80付近まで買い戻され、円買いの動きは続かなかった。今後の政局展開次第では「高市トレード」への期待が薄れる可能性があり、市場は極めて流動的な状況に