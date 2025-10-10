次期ＦＲＢ議長候補は５人に絞られた、ベッセント財務長官面接後＝ＣＮＢＣ 時期ＦＲＢ議長候補は５人に絞られた、ベッセント財務長官面接後 ボウマン、ウォラー、ハセット、ウォーシュ、リーダーの５氏 次期ＦＲＢ議長の最終候補は１月までに指名される公算 （ＣＮＢＣ）