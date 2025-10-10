玉屋2060%率いるWiennersの年内ライブのゲストボーカルが発表された。10月26日・11月16日の公演には元でんぱ組.incのピンキー！こと藤咲彩音、11月12日・12月7日の公演に眉村ちあきがそれぞれ参加する。どちらもかねてからWiennersと親交のあるゲストボーカルを迎えた形だ。Wiennersの年内ライブ出演はいずれも他バンド主催のイベントとなり、当日は貴重なパフォーマンスを見ることができるだろう。各イベントの情報は以下のとおり