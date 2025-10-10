lia (Vo)のバンドプロジェクトshallmによる書き下ろし新曲「ふたりぶん」が、本日10月10日にデジタルリリースを迎えた。リリースにあわせミュージックビデオも公開されている。新曲「ふたりぶん」はTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クール（10月3日〜放送開始）のオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲。愛する喜び、それを渡しきれない感情の振幅を疾走感溢れるサウンドに乗せたせつないラブソングだ。公開されたMVは