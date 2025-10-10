サバシスターが10月23日の東京・渋谷 Spotify O-EAST公演を皮切りに自身最大規模の全国ツアー＜JUST PUNK ROCK TOUR＞を開催する。同ツアーのゲストバンドが最終発表となった。先ごろ発表された第二弾に続いてアナウンスされたのは、ENTH、カネヨリマサル、SIX LOUNGE、四星球、健やかなる子らだ。これにて全対バンが出揃ったかたちとなる。チケットの一般発売は10月11日より。なお、サバシスターは10月15日に2ndアルバム『たかが