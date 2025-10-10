大阪・関西万博のキャラクター、ミャクミャクのグッズの偽の販売サイトが確認されているとして、万博協会が注意を呼びかけています。「news every.」は、ミャクミャクグッズを販売するという不審なサイトの実態を取材しました。■「ミャクミャクグッズ」上位の検索結果には…連日大にぎわいの大阪・関西万博。今年4月のスタートからいよいよフィナーレ、残すところあと3日で閉幕です。今回の“万博の顔”となったあのキャラクター