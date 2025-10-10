俳優の宮粼あおい（３９）が１０日、都内で行われた出演する実写版「秒速５センチメートル」の初日舞台あいさつに主演のＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗、高畑充希、森七菜、青木柚、木竜麻生、上田悠斗、白山乃愛、奥山由之監督と登壇した。宮粼は黒のロングスカートと高いヒールを履いて登場。１１月に４０歳を迎えるが、変わることない透明感抜群の姿で笑顔を見せ、「わくわくしているけど、落ち着いて安心して皆さ