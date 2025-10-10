１０日のフジテレビ「ザ・共通テン！」に、２０２０年に突然芸能界を引退した元女優が「一般人」として登場し、ネットも騒然となった。ひな壇後列に座っているショート髪の女性が、元女優・岩佐真悠子さん（３８）であると紹介された。芸能界を一度引退したと聞かれると「２０２０年に芸能界を引退して、今でも引退中で、いま一般人なんです」と語った。「テレビ地上波は５、６年ぶりくらい。いドキドキ、バクバク」と明かし