記者会見で質問者を指名する公明党の斉藤代表＝10日午後、国会四半世紀にわたる協力関係が幕を下ろす。公明党の斉藤鉄夫代表は10日、就任したばかりの自民党の高市早苗総裁に連立政権からの離脱を伝えた。取材に応じたトップ2人はいずれも緊張した面持ち。「国民の感情とかけ離れている」「一方的に離脱を伝えられた」―。互いに不満をあらわにした。「より一層のけじめが望まれているのに、既に決着済みという姿勢では信頼回