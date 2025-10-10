俳優の森七菜が１０日、都内で行われた出演する実写版「秒速５センチメートル」の初日舞台あいさつに主演のＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗、高畑充希、青木柚、木竜麻生、上田悠斗、白山乃愛、宮粼あおい、奥山由之監督と登壇した。金髪ショートカットで黒タイツにミニスカート姿で登壇。「まわりの方々からめっちゃ見に行きたいと思っていたと言われた。いろんな人が注目してくれている」と公開を喜んだ。舞台となった種