「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子が10日（金）に開幕する。「ABEMA（アベマ）」では、J SPORTSのコンテンツを視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて、SVリーグ女子第1節GAME1『大阪マーヴェラスvsヴィクトリーナ姫路』を、18時40分より無料生中継する。 大阪MVvs姫路の試合で解説を務める元女子日本代表の迫田さおりさんに、今シーズンのSVリーグの見どころと試合の注目ポイントを