サッカーのＵ−２０ワールドカップ（Ｗ杯）で注目を集めているメキシコ代表のＭＦジルベルト・モラ（ティフアナ、メキシコ）が将来の夢としてレアル・マドリード（スペイン）への加入を望んでいるという。スペインのスポーツ紙マルカなどが伝ええている。モラは現在１６歳ながらＵ−２０Ｗ杯に参加、ここまで３得点しチームの準々決勝進出に貢献している。ティフアナの下部組織責任者によると、モラは「レアル・マドリードでプ