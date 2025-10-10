ÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü¡Ê42¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖB¡Ýside Talk¡Á¿´¤Î·ò¹¯¥±¥¢¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Æ±´ë²è¤Ï¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬Î©¤Á¾å¤²¡¢¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¿´¤ÈÂÎ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£10·î10Æü¤ÏÀ¤³¦¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥Ç¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤ÏµÙ¤à¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤¬¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤êµÙ¤ß¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Äø¤è¤¯µÙ¤ß¤È¤Î¥Ð