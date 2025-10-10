巨人の岡本和真内野手が１０日、ＣＳ第１ステージ突破への決意を示した。横浜スタジアムで行われた練習に参加。１１日からＤｅＮＡとのクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）が開幕する。フリー打撃では広角にサク越えを連発した主砲は「しっかり勝てるように頑張りたい」と必勝を期した。昨年はリーグ優勝したが、ＣＳ最終ＳでＤｅＮＡに敗れた。同Ｓでは６試合で１８打数４安打、打率２割２分２厘、１本塁打、２