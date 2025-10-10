東京六大学野球リーグの早大は１０日、来春に予定されている米国遠征における個人負担金軽減のため、クラウドファンディングを実施することを発表した。「早稲田大学野球部世界へ！アメリカ名門大学と究める文武両道への挑戦」と題して、１２月８日まで受け付ける。同部では来年２月２３日から３月６日、通算１４度目となる米国遠征を行う。現地では１９０５年の第１回渡米時にも対戦したスタンフォード大など、名門大学と