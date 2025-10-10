群馬県前橋市のゴミ集積所で今年7月に現金およそ600万円が見つかり、10月9日で3か月がたちました。持ち主の特定には至らず10日、現金の所有権が前橋市に移りました。警察によりますと、7月8日午後、前橋市内のゴミ集積所で、作業中の収集業者の職員がゴミの中から現金およそ600万円を発見しました。その後、警察に「持ち主は自分だ」と名乗り出た人物はいたものの、調べたところ、持ち主ではなかったということです。現金は7月9日