コメ価格の高騰が続く中、いま「冷凍食品のパスタ」が注目されています。中には1食200円以下のものも…。■大盛りパスタ、1食200円以下…スーパーが新発売高止まりするコメの価格。そのため、街の人がよく食べていたのが…。街の人「コメが高いのでパスタ。冷凍のパスタとかも」「お昼は麺とか。パスタは多いです」高いコメの代わりに、お手頃価格のパスタ（乾麺）の消費量が増加。主食でパスタを選ぶ人が増えているというのです。