バレーボール女子SVリーグの開幕戦が10日、大阪・おおきにアリーナ舞洲であり、昨季優勝の大阪マーヴェラス―ヴィクトリーナ姫路の試合前に日向坂46の小坂菜緒が始球式を行った。小坂は大阪出身で中学時代はバレーボール部で活躍していた。大阪マーヴェラスの緑色のユニホームに身を包んだ小坂のサーブは大きくコートから外れたが“やり直し”の2回目のサーブを決めて観衆から拍手を浴びていた。