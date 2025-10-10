東京地下鉄（東京メトロ）は１０日、社員に不適切な言動を行ったとして、同日付で前社長の山村明義取締役が辞任したと発表した。東京メトロは「二次被害の可能性がある」として不適切な言動の内容を明らかにしていない。問題は今年８月、内部通報で発覚。東京メトロが委任した外部弁護士が調査した結果、事実であると認定された。取締役会は１０月１０日、山村氏の辞任届を受理した。山村氏は２０１７年に社長となり、昨年１