日本維新の会の藤田共同代表は10日、次の臨時国会の総理指名選挙で野党候補を一本化することについて、「数合わせで勝負しない」と述べ、否定的な考えを示しました。日本維新の会藤田文武 共同代表「数合わせで何か勝負をしようというつもりはなくて、やっぱりこういう時こそ原理原則に立ち戻って、政策観のすり合わせを丁寧にやるのが一番大事だと」日本維新の会の藤田共同代表は、立憲の呼びかけに対して、このように述べ