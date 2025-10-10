１０日までの東京株式市場の週間値動きで、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比５５０円１３銭（１・３８％）高の４万４９１円２９銭だった。今週の株式市場は、自民党総裁選での高市早苗氏選出を受け、積極財政への期待から大幅上昇で始まった。週明け６日の取引で、読売３３３の終値は前週末比１０００円超上昇し、最高値を記録。７、８、９日と４日連続で最高値を更新した。一方、１０日は相場