公明党による自公連立からの離脱表明について財界からも困惑の声があがっています。自民党と公明党が連立を解消することについて経済3団体の1つ日本商工会議所の小林会頭は10日の会見で「国政に遅滞が出るのは非常に困る」と述べました。さらに、「為替も金利も動いていて、その中で経済活動をしている。そのベースは安定した政治。それに尽きる、安定した政治を1日でも早く取り戻してもらいたい」と訴えました。また、今後の政権