¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¡¢26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤­¤¿¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬¡¢½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸øÌÀÅÞ¡ÈÏ¢Î©Î¥Ã¦¡É¤Ë¼«Ì±ÅÞ°¦ÃÎ¸©Ï¢ Ã°±©½¨¼ù²ñÄ¹¡ÖÈó¾ï¤Ë¾×·âÅª¡×¸øÌÀÅÞ¤È¤Îº£¸å¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Î¤¢¤êÊý¤Ï¡© ¡Ê¼«Ì±ÅÞ°¦ÃÎ¸©Ï¢ Ã°±©½¨¼ù²ñÄ¹ °¦ÃÎ¡¦½ÕÆü°æ»Ô 10Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡Ë¡ÖÈó¾ï¤Ë¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Î¿®Íê´Ø·¸¡¢Ï¢Î©¤¬Êø¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡× ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃ°±©½¨¼ù°¦ÃÎ¸©Ï¢²ñÄ¹¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ÎÉ½ÌÀ¤Ë