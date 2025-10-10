「少年隊」のメンバー・錦織一清が演出を務める舞台『ル・ゲィ・マリアージュ〜愉快な結婚』が9月28日、大盛況のうちに幕を閉じた。【写真】こっちのけんと？ 綾小路きみまろ？ すっかり変わっていた錦織一清のヴィジュアル「今回で4度目の上演となるコメディー作品です。STARTO ENTERTAINMENTの室龍太さんが主人公を演じて、全19公演が行われました。室さんは、関西ジャニーズJr.出身で、現在は俳優として舞台を中心に活躍してい