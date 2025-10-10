木村拓哉さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【木村さ〜〜ん！】まるで旅行気分！？木村拓哉「東京で北海道の幸」を堪能』という動画を公開！東京・有楽町にある北海道の公式アンテナショップ『北海道どさんこプラザ』でお買い物する企画の中で、木村さんがいつもお取り寄せしていたという“北海道の餃子”をご紹介します♪【関連】 木村拓哉「僕の好み」と大絶賛した“お取り寄せ餃子”を紹介「うまいっす」「重さが全然ない」