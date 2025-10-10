大阪・関西万博の閉幕後も大人気の“イタリア”を楽しめるようです。連日、大行列のイタリア館。人気の理由は…アジア初公開となった「ファルネーゼのアトラス」を始め、高さ３ｍにも及ぶ傑作カラヴァッジョの「キリストの埋葬」、イタリア国外初公開となるペルジーノ作「正義の旗」など、一堂に会した美術品です。そしてきょう１０日、イタリア館は大阪市と会見を開き、パビリオンで展示されている「ファルネーゼのアトラス」「正