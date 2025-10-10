独自の世界観で自画像などを描いた洋画家・鴨居玲の展覧会で来場者が1万人に達し、セレモニーが開かれました。1万人目の来場者となったのは絵画教室に30年通うという松谷さんで、記念品が手渡されました。■１万人目の来場者松谷万里子さん「びっくりした。どれだけのことを思って描いているのかと思うとずきんと刺さる」広島市中区のひろしま美術館で開かれている鴨居玲展。見えないものを描き「人間とは何か」を問い続け