経済同友会は１０日、新浪剛史氏の後任となる代表幹事の選考活動を開始したと発表した。同日付で副代表幹事や監査役などで構成する「役員等候補選考委員会」を設置し、会員による代表幹事への立候補や候補者の推薦を１０月２０日まで受け付ける。後任の決定時期について、同友会は「未定」としている。新浪氏は違法な成分が含まれる疑いのあるサプリメントの購入を巡り、９月３０日付で辞任した。