◇サッカー国際親善試合日本―パラグアイ（2025年10月10日大阪・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表(FIFAランキング19位)は10日、国際親善試合でパラグアイ代表(同37位)と対戦。前半21分に先制点を奪われるも、その5分後にFW小川航基(28＝NECナイメヘン)がA代表通算10点目となる同点弾。8月に死去した元日本代表FW釜本邦茂さんの12試合を超えて史上最速の11試合で2桁得点に到達した。試合は前半21分に失点。